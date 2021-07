Wolfenbüttel. Was zunächst wie ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus aussah, entpuppte sich als missglückter Kochversuch. Niemand wurde verletzt.

Die Ortswehr Wolfenbüttel war am Heckenkamp im Einsatz.

Ortswehr im Einsatz Kochversuch führt zu Feuerwehreinsatz in Wolfenbüttel

Zum einem Feuerwehreinsatz ist es gegen 14 Uhr in Wolfenbüttel gekommen. Die Einnsatzkräfte waren zum Heckenkamp alarmiert worden. Die Erkundung werde vorgenommen, die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel sowie weitere Rettungskräfte seien im Einsatz, berichtete Florian Krake für das Wolfenbütteler Stadtfeuerwehr-Presse-Team direkt nach Eintreffen am Heckenkamp.

Nach 20 Minuten Einsatzende

Nach 20 Minuten gab Tobias Stein, Stadtfeuerwehr-Pressesprecher, Entwarnung: „Aufgrund der starken Rauchentwicklung ging man zunächst davon aus, es brenne in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Zusätzlich gingen die Helfer zunächst auch davon aus, Menschen wären noch in der betroffenen Wohnung. Glücklicherweise bestätigte sich all dies nicht – die Ursache des Rauches war ein Kochversuch.“

Verletzt wurde niemand. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet, so Stein abschließend.

