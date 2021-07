Unbekannte schlagen in Wolfenbüttel 20-Jährigen zusammen

Wolfenbüttel. Zu einem Übergriff auf einen 20-Jährigen ist es in der Tiefgarage eines Wolfenbütteler Parkhauses gekommen. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Drei Tatverdächtige sollen laut Polizei am Dienstag gegen 2 Uhr in der Tiefgarage des Parkhauses Landeshuter Platz auf einen 20-Jährigen eingeschlagen haben – „ohne ersichtlichen Grund“ wie es heißt. Der Mann sei verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung und hoffe auf Zeugenhinweise: (05331) 9330.

Eingangstür vom Einkaufsmarkt zerkratzt

Unbekannte haben in einem Einkaufsmarkt an der Hermann-Müller-Straße in Schladen die Eingangstür zerkratzt. Tatzeit: zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr. Schaden: mindestens 200 Euro. Zeugenhinweise: (05335) 929660.

Autofahrer flüchtet nach Crash mit Laterne

Gesucht wird zudem ein Autofahrer, der am Eckerweg in Isingerode am Sonntag gegen 23 Uhr aus Richtung Mühlenweg kommend mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Schaden: etwa 800 Euro. Der Fahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: (05335) 929660.

