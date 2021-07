Rat Elm-Asse macht Weg für weitere Windkraftanlagen frei

Es war die letzte Samtgemeinderatssitzung vor der Kommunalwahl und damit auch die letzte Sitzung für den vieljährigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Fricke, denn er wird für kein politisches Amt mehr kandidieren, berichtete er in seiner kurzen Abschiedsrede.

Bedarfszuweisung: „Versüßt“ wurde diese letzte Sitzung des Samtgemeinderates Elm-Asse durch die Meldung, dass das Land der Samtgemeinde Elm-Asse eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4,6 Millionen Euro zukommen lässt. Kämmerer Rainer Apel hatte damit nicht mehr gerechnet, nachdem er vom Land nach seinem Antrag auf Bedarfszuweisung die Mitteilung erhalten hatte: „Euch geht es ja gar nicht so schlecht.“ Deshalb sei die von den heimischen Landtagsabgeordneten verbreitete Mitteilung, dass die Samtgemeinde eine Bedarfszuweisung erhält, wie „eine Bombe“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Fricke, in der Samtgemeinde eingeschlagen.

Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann (rechts) verabschiedete Achim Zander (links) als stellvertretenden Ortsbrandmeister Groß Dahlum und ernannte (weiter von links) Lutz Wachsmann zu seinem Nachfolger, Stefan Spitzer zum Ortsbrandmeister Groß Dahlum und Michael Remmel zum Ortsbrandmeister der Feuerwehr Watzum. Foto: Karl-Ernst Hueske

Samtgemeindeumlage: Welche Auswirkungen hat die Bedarfszuweisung? Kurzfristig beschloss der Samtgemeinderat, dass die eigentlich geplante Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 300.000 Euro auf 7 Millionen Euro für das Jahr 2022 nicht erforderlich ist. Mit den Mitteln aus der Bedarfszulage kann die Samtgemeinde zudem ihre Schulden reduzieren und auch der Gemeinde Wittmar, die als einzige Mitgliedsgemeinde noch höhere Fehlbeträge aufweist, eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Darüber war sich der Samtgemeinderat einig. Außerdem soll die Zuweisung in Höhe von 500.000 Euro an die Mitgliedsgemeinden an die Steuerkraft der einzelnen Gemeinden geknüpft sein.

Flächennutzungsplanänderung: Aber es gab noch weitere wichtige Entscheidungen des Samtgemeinderates. Es gibt schon zahlreiche Windkraftanlagen im Südosten des Landkreises Wolfenbüttel, also im Gebiet von Uehrde, Roklum und Winnigstedt. Nun sollen noch weitere hinzukommen, nachdem der Samtgemeinderat Elm-Asse der erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplanes bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt hat. Jürgen Barnstorf-Brandes (AfD) aus Uehrde äußerte Bedenken gegen weitere Windkraftanlagen, die seiner Meinung nach auch nicht wirtschaftlich seien. Auch Karl-Heinz Müller (CDU) aus Roklum war gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes: „Wir werden zugepflastert mit Windenergieanlagen. Es gibt eine regelrechte Massierung der Anlagen im Südosten des des Landkreises.“ Michael Waßmann (SPD) aus Winnigstedt brach dagegen eine Lanze für weitere Anlagen, gegen die man sich sowieso nicht wehren könne, da die Gebiete vom Regionalverband festgelegt worden seien. Außerdem seien sie wichtig für eine klimaneutrale Energiegewinnung. Waßmann wies zudem darauf hin, dass die Gemeinden von den gerade eingeführten Akzeptanzumlagen finanziell profitieren werden.

Rückte für den zurückgetretenen Bernhard Foitzik von den Grünen in den Samtgemeinderat nach: Ernest Duzevic aus Denkte. Foto: Karl-Ernst Hueske

Neue Gleichstellungsbeauftragte: Zu den Personalien der Sitzung zählte neben der Vereidigung des Nachrückers Ernest Duzevic für den zurückgetretenen Grünen-Ratsherrn Bernd Foitzik sowie der Vereidigung einiger neuer Feuerwehrführungskräfte noch die Wahl von Christin Peschke als nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Peschke ist 33 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Uehrde. Sie ist in der Samtgemeindeverwaltung in der Finanzverwaltung tätig.

