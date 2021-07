Wolfebütteler sind für die Menschen im Hochwassergebiet da

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler DRK-Einsatzkräfte sind in Bad Neuenahr-Ahrweiler stationiert. Sie helfen vor allem in psychischen Notfällen.

Damit gerechnet haben sie seit Tagen. Am Donnerstag, noch vor Sonnenaufgang, brach das Team der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) des DRK-Kreisverbandes nach Rheinland-Pfalz auf. Einsatzkräfte wie sie sind es, die Betroffene des Hochwassers vor Ort betreuen, so die Mitteilung.

Helfer hatten den Einsatz erwartet

Bereits vor einigen Tagen setzte der DRK-Landesverband alle ehrenamtlichen Katastrophenschutz-Helfer in einen Voralarm: Sobald sie benötigt werden, sollen sie bereit für die Abreise sein. Und da helfen, wo sie gebraucht werden. „Am Mittwochabend erhielt ich den Anruf vom Landesbereitschaftsleiter, dass unser Kriseninterventionsteam benötigt wird. Nur wenige Stunden später brachen sechs Einsatzkräfte von uns zum Sammelpunkt der Einsatzkräfte auf“, berichtet Wolfenbüttels Kreisbereitschaftsleiter Heiner Schumacher.

Acht Bereitschaften sind gefragt

Insgesamt sind in Niedersachsen Einsatzkräfte von acht DRK-Bereitschaften angefordert, um einen Betreuungsplatz 500, BtP 500, in der Gemeinde Grafschaft einzurichten. Einen Ort, an dem rund 500 Personen kurzfristig untergebracht und mit dem Notwendigsten versorgt werden können. Auch Feldküchen und Geräte zur Stromversorgung gehören dazu, so das DRK.

Für Betroffene und Einsatzkräfte

Der Einsatz des Wolfenbüttelers Kriseninterventionsteams (KIT) ist eine Besonderheit: „Unser Team ist sowohl für die psychosoziale Notfallversorgung von Betroffenen, als auch für Einsatzkräfte geschult. Für den Katastrophenschutz ist die PSNV eine relativ neue Sparte, die erst aufgebaut wird. Neben uns gibt es, soweit wir wissen, zwei weitere DRK-KIT-Staffeln aus Niedersachsen vor Ort“, so Schumacher.

DRK-Ehrenamtliche und kirchliche Notfallseelsorge

Das Wolfenbütteler Team setzt sich aus geschulten Ehrenamtlichen des DRK und Mitarbeitern der kirchlichen Notfallseelsorge im Kreis zusammen. Durch jahrelange Zusammenarbeit und kooperative Ausbildung kennen sie sich gut und können nach psychisch belastenden Erlebnissen Beistand geben. Koordiniert wird die Staffel von Rainer Elsner, PSNV-Gruppenführer.

„…es ist alles kaputt“

Eine der ersten Reaktionen, die sie nach ihrer Ankunft an der Sammelstelle sendeten: „Es ist so, wie es die Bilder aus dem Fernsehen zeigen. Straßen, Häuser, …es ist alles kaputt.“ Eingesetzt sind sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Tagsüber sind sie mit Betreuungstrupps in Ortschaften unterwegs. „Unser Team ist Ansprechpartner für diejenigen, die ihre Angehörigen, ihr Zuhause, ihre Heimat verloren haben. Und für diejenigen, die seit Tagen mittendrin in den Aufräumarbeiten sind. Diejenigen, die als Erste da waren“, berichtet Elsner. Denn die Erfahrung zeige: In belastenden Situationen kann es helfen, darüber zu reden.

Lesen Sie auch:

Wolfenbütteler THW-Helfer müssen immer noch warten

Stadt und Kreis Wolfenbüttel spenden für die Hochwasseropfer

Einsatzort für Wolfenbütteler THW-Helfer ist noch unklar

THW Wolfenbüttel hilft Hochwasseropfern vor Ort

Wie lange das Team bleiben wird, steht aktuell noch nicht fest.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de