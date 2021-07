Unfälle im Kreis Wolfenbüttel: Auto überschlägt sich bei Dettum

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Sonntag, 25. Juli, im Landkreis ereignet. Im ersten Fall ist laut Bericht der Polizei gegen 12.30 Uhr eine 39-jährige Radfahrerin in Ohrum leicht verletzt worden. Nach Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 78-Jähriger, mit seinem Auto an der Einmündung Brückenstraße/Harzstraße auf die bevorrechtigte Straße einzubiegen und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit die bevorrechtigte Radfahrerin, so dass es zu einer Kollision kam, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Die Radfahrerin sei gestürzt und habe sich hierbei leicht verletzt. Sie sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen sei geringer Sachschaden entstanden.

Fahrbahn war nass

Der zweite Fall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam ein 59-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve auf der Landesstraße 627 im Bereich Dettum ins Schleudern, so Oppermann. Das Auto habe den Grünstreifen überfahren, sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Der 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht, heißt es weiter. Zum entstandenen Sachschaden könnten noch keine Angaben gemacht werden.

