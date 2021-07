Wolfenbüttel soll neue Blühwiesen bekommen

Stadtbaurat Ivica Lukanic )links), Stiftungsvorstand Manja Puschnerus und Jens Meyer (Abteilungsleiter Grünflächen) vor der Wiese am Jugendfreizeitzentrum.

Die Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung will die Stadt bei der Anlage neuer Blühwiesen unterstützen. Bis zu 13.000 Quadratmeter Gebrauchsrasen- und Wiesenflächen sollen mit finanzieller Unterstützung der Stiftung umgewandelt werden, teilt die Stadt mit. Gemeinsames Ziel sei es, die Folgen des Klimawandels abzumildern, Nahrungsquellen für Insekten zu schaffen und die Biodiversität zu fördern. Dem Rat der Stadt soll das Spendenangebot in seiner Herbstsitzung zur Abstimmung vorgelegt werden.

Idee positiv aufgenommen und direkt geplant

Die Stiftung, so die Verwaltung, habe die Stadt gelobt, dass sie die Idee, bisher ungenutzte Grasflächen in insektenfreundliche Blühwiesen zu verwandeln, sofort positiv aufgenommen habe und bereits konkret plane. Stiftungsvorstand Manja Puschnerus habe zudem weitere Kooperationspartner angekündigt. Diese sollten in Kürze genauer benannt werden. Auch solle das Projekt auf den Landkreis ausgeweitet werden. Willkommen seien Anregungen oder auch Hinweise auf Rasenflächen, die umgewandelt werden könnten. Auch konkrete Förderanträge zur Verbesserung der Biodiversität würden entgegengenommen.

Extensiv gepflegte Wiesen wichtiger Lebensraum für Insekten

Einen Ortstermin habe es am Jugendfreizeitzentrum gegeben. Die dortige, derzeit extensiv (also zurückhaltend) gepflegte Wiese könnte zu den Flächen gehören, die im Zuge dieser Maßnahme umgewandelt werden, heißt es. Die extensive Pflege fördere die Biodiversität und sei für Insekten ein wichtiger Lebensraum. Derzeit gebe es 38 Teilflächen im Stadtgebiet mit rund 60.000 Quadratmetern Gesamtfläche, die nach dem Konzept gepflegt würden.

Allerdings spare diese Art der Pflege weder Zeit noch Aufwand. Aber sie helfe, dass Niederschlagswasser schneller versickere, die Bereiche besser gekühlt würden und die Sauerstoffproduktion gefördert werde.

