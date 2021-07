Unbekannte Jugendliche belästigen 14-Jährige in Wolfenbüttel

Eine 14-Jährige ist am Dienstag gegen 15.40 Uhr und am Mittwoch gegen 7.10 Uhr Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Das teilt die Polizei mit. Demnach war die Schülerin am Dienstagnachmittag im Bereich des Schützenplatzes, dortiger Verbindungsweg zum Kleingartenverein, zu Fuß unterwegs. Hier seien ihr drei unbekannte Jugendliche begegnet, die sie unvermittelt festgehalten und an verschiedenen Körperstellen angefasst hätten.

Einen Tag später trifft Mädchen die Unbekannten erneut

Einen Tag später seien der 14-Jährigen am frühen Morgen die jungen Männer erneut in Höhe des Schützenplatzes begegnet. Die Schülerin sei gegen einen Zaun gedrückt, mit einem Messer bedroht und erneut oberhalb der Kleidung angefasst worden. Anschließend seien die Unbekannten wie am Vortag in unbekannte Richtung geflohen.

Täter sollen 16 bis 17 Jahre alt sein

Sie sollen 16 bis 17 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Ein Täter habe braune, kurze, lockige Haare und eine auffällige silberne Halskette mit großen Gliedern sowie ein schwarz/weißes oder graues T-Shirt der Marke Nike getragen. Der zweite Täter sei mit einem dunklen

T-Shirt der Marke Nike bekleidet gewesen und soll kurze, glatte, schwarze anrasierte Haare haben. Der dritte Unbekannte habe ein helles T-Shirt getragen und soll hellblonde, kurze strubbelige Haare haben.

Die Polizei hofft auf entsprechende Hinweise unter (05331) 9330.

red

