Diebe und Autofahrer ohne Führerschein in Wolfenbüttel unterwegs

Diebe und Autofahrer ohne Führerschein sind laut Polizeiangaben am Wochenende in Wolfenbüttel unterwegs gewesen.

Am Samstagmorgen sei eine Streifenbesatzung der Wolfenbütteler Polizei auf einen Autofahrer aufmerksam geworden, der den Neuen Weg stadtauswärts befuhr. Der Fahrer eines VW Passats sei den Beamten bereits aus früheren Einsätzen bekannt gewesen, heißt es weiter. Die Polizisten erinnerten sich, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Sie stoppten ihn und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 30-jährigen Wolfenbütteler sei ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Diebe entwenden einen Liegestuhl vom Balkon

Ungebetenen Besuch hatte laut Polizei ein Bewohner der Wullenweberstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag. Unbekannte Diebe kletterten auf seinen Balkon und entwendeten einen Liegestuhl im Wert von 180 Euro. Zeugen wenden sich an (05331) 9330.

Am Samstagmorgen kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen am Rand geparkten Klein-Lkw auf der Kreisstraße in Leinde in Fahrtrichtung Cramme. Er entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am Lkw der Marke Iveco sei ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. Zeugen: (05331) 9330.

