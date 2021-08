Wolfenbütteler Linienbus verliert über hundert Liter Diesel

Wendessen. Die Ölspur zog sich von Wendessen nach Linden. An der Haltestelle Am Meyenberge endete die Fahrt. Die Feuerwehr dichtete die Leckage ab.

An einem Linienbus der KVG ist am Montag, 2. August, gegen 11 Uhr beim Abbiegen am Ortseingang Wendessen der Kraftstofftank an einem Begrenzugsstein aufgerissen. Von Wendessen bis Linden zog sich eine Ölspur, auch im Wohngebiet Linden-Süd gab es Verschmutzungen auf den Fahrbahnen, an der Haltestelle Am Meyenberge in Linden endete die Fahrt. Auch dort trat Kraftstoff aus. Laut KVG befanden sich rund 200 Liter Diesel im Tank. Der Lindener Ortsbrandmeisters Marco Dickhut erklärte, es seien vermutlich zirka 130 Liter ausgelaufen.

Über Straßenbelag entscheiden Behörden

Die Freiwillige Feuerwehr Wendessen kümmerte sich um die örtlichen Ölspuren, während die Lindener die Leckage an der Kraftstoffleitung mit einer Klemme abdichteten. Der Kraftstoff wurde größtenteils gebunden. Eine Ausbreitung in das städtische Kanalnetz konnte somit verhindert werden. Die Reinigung der übernimmt ein Spezialunternehmen. Ob der Straßenbelag an der Haltestelle in Linden ausgehoben werden muss, entscheiden die Fachbehörden.

Bus musste abgeschleppt werden

Der Bus wurde durch die KVG abgeschleppt. Der Feuerwehreinsatz dauert bis 12.20 Uhr.

