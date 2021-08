Vertreter der WAAG, hier bei einer Aktion vor dem Eingangsbereich des Salzbergwerks Asse II, forderten vor einigen Tagen in einem Brief an das Bundesumweltministerium, dass das Abschlussergebnis des „Beleuchtungsprozesses“ noch vor der Kommunalwahl für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und in einer Veranstaltung vorgestellt wird.