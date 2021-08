Scheune bei Hornburg brennt vollständig nieder

In der Nacht zu Montag brannte eine Scheune in Hornburg vollständig nieder.

Eine Scheune auf der L500 zwischen Hornburg und Osterode am Fallstein ist am frühen Montagmorgen, 9. August, in Brand geraten. Gegen 1 Uhr in der Nacht standen 150 Strohballen in Flammen.

Eine auf der Scheune befindliche Photovoltaik-Anlage konnte vor dem Einsturz noch vom Strom genommen werden, um die Gefährdung der Einsatzkräfte zu minimieren. In der Scheune befanden sich auch drei landwirtschaftliche Geräte, die nicht mehr zu retten waren. Verletzt wurde niemand.

L500 bleibt während der Löscharbeiten gesperrt

Alle sieben Ortswehren der Samtgemeinde Schladen-Werla wurden alarmiert. Laut Einsatzleiter Daniel Zalesinski bestand die größte Herausforderung darin, eine stabile Wasserversorgung zu schaffen. Dazu diente ein nahegelegener Kleingartenverein, wo Wasser eingespeist werden konnte.

Im Einsatz waren etwa 70 Einsatzkräfte aus der Gemeinde Schladen-Werla. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Für die Löscharbeiten musste beidseitig die L500 gesperrt werden. Über die Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, heißt es.

Scheunenbrand in Hornburg Scheunenbrand in Hornburg Großeinsatz der Feuerwehr: bei einem Feuer im Landkreis Wolfenbüttel brannte am Montagmorgen, 9. August, eine Scheune vollständig nieder. Foto: Jörg Koglin

