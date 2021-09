Wolfenbüttel. „Alle Fürs Klima“, so ruft die Gruppe Fridays for Future vor der Bundestagswahl zum globalen Klimastreik auf - nicht nur Schüler können mitmachen.

Demonstrationszug von Fridays for Future in Wolfenbüttel

24. September Hier startet in Wolfenbüttel am Freitag der Klimastreik

Unter dem Titel „Alle Fürs Klima“ ruft die Gruppe Fridays for Future am 24. September erneut alle Menschen zu einem globalen Klimastreik auf. Auch in Wolfenbüttel findet laut der Ortsgruppe eine Demonstration statt: Um 11.30 Uhr soll der Streik mit einer Kundgebung auf dem Stadtmarkt beginnen.

Dort werde unter anderem die neugegründete „Gemeinwohlökonomie“-Gruppe reden. Anschließend ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant. Die gesamte Veranstaltung wird unter strenger Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen ablaufen, so die Gruppe.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Charlotte Hoops von Fridays for Future erklärt: „Wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen der Klimakrise spürt, und die letzte, die noch etwas dagegen unternehmen kann. In den letzten drei Jahren haben wir gesehen, dass nichts passiert, wenn wir nicht laut sind.“

Zwei Tage nach dem globalen Klimastreik finden in Deutschland die Bundestagswahlen statt. Laut Fridays for Future sind alle Menschen dazu aufgerufen, der Politik mit der Demonstration am 24. September zu zeigen, dass eine gerechte Klimapolitik dringend notwendig ist, um die Zukunft aller Menschen zu sichern.

Planung von Schnellradwegen- Hier werden Radfahrer gezählt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de