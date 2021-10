In DDR verhaftet – Wahl-Wolfenbütteler berichtet

Wolfenbüttel. In Ost-Berlin aufgewachsen, von der DDR wegen „staatsfeindlicher Hetze“ verhaftet. Ret Langmeier erzählt in Wolfenbüttel aus seinem Leben.

Ret Langmeier bei seinerm Vortrag aus seinem Leben und den Erinnerungen an Ost-Berlin zum Tag der Deutschen Einheit in Wolfenbüttel.

Wer kann sich nicht daran erinnern? Der 3. Oktober gilt nun seit 32 Jahren als der „glücklichste Tag der Deutschen.“ Die Grenzen fielen zwischen Ost und West. Man lag sich jubelnd in den Armen. Doch jeder hat seitdem eine spezielle Sicht auf die damaligen historischen Ereignisse entwickelt.

So auch Ret Langmeier, aufgewachsen in der DDR und inzwischen glücklicher Wahl-Wolfenbütteler. Im Lessingtheater hielt er anlässlich des Tages der Deutschen Einheit einen Vortrag zum Thema „Nostalghia – Auf der Suche nach Heimat.“ Wer sucht, hat etwas verloren. Genau darum dreht sich alles im Leben des 62-jährigen, der in Ostberlin aufgewachsen ist.

Er verübt „staatsfeindliche Hetze“, muss in Untersuchungshaft und forensische Psychatrie

Damals war sein Leben bei aller Kritik an den Zuständen in der DDR vergleichbar mit dem eines Bundesbürgers. Da, wo man wohnt, ist man zu Hause. Schulanfang, Freundschaften, erste Liebe, das prägt fürs Leben. Doch die Sicht auf seinen Staat bekam früh erste Risse. Der Aufstand in der Tschechoslowakei von 1968 gegen die sowjetischen Besatzer bedeutete eine Zäsur in seinem politischen Bewertungsmaßstab.

Noch heute hängt er der Idee vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz nach. Man spürt, wie es in ihm arbeitet. „War ich naiv?“ Der Mensch braucht Illusionen, Ideen, Antriebe. Er wird zum kritischen Beobachter. 1980 plant er eine Ausstellung über die polnische Solidarność-Bewegung, die den demokratischen Umbruch in Polen einleitete. Daraufhin wird er im November verhaftet. Man wirft ihm „staatsfeindliche Hetze“ vor. Nach viermonatiger Untersuchungshaft erfolgt seine Einweisung in die forensische Psychiatrie. Hilfe bekommt er von der Kirche, für ihn ein Akt echter Christlichkeit. „Und das“, sagt er, „gegenüber einem Atheisten wir mir.“ Noch heute ist er zutiefst dankbar.

Von DDR-Staatsapparat zur Ausreise genötigt

Zur Ausreise genötigt, gelangte er 1984 in die Bundesrepublik. Man spürt noch heute seine Empörung, gemischt mit einem tiefen Schmerz. Vor der Maueröffnung wohnt er in Westberlin. Doch die unmittelbare Nähe seiner Heimat treibt ihn ins Bundesgebiet fort. Dann die Wiedervereinigung. Die Mauer fällt.

Mit Herzklopfen sucht er in Ostberlin die Stätten seines Heranwachsens auf. In der Kneipe „Zum Fernfahrer“, Ort manch’ fröhlichen Beisammenseins überwältigen ihn seine Gefühle. Ein überaus menschlicher Moment.

Mit der Lessingstadt eine neue Heimat gefunden

Heute wohnt Langmeier in Wolfenbüttel. „Das ist heute meine Heimat“, sagt er voll Überzeugung. Also, alles bewältigt? Und da fällt der Begriff der Nostalghia. Er ist der Schlüssel zu Langmeiers Befindlichkeit. „Sehnsucht“ wäre wohl die treffendste Übersetzung. Nicht Sentimentalität, nicht der kindliche Wunsch, das Zeitrad zurückzudrehen. Ein Jammerossi sei er nie gewesen. Aber der Schmerz des Verlorenen sei immer präsent und auch nicht durch die neuen Freiheiten zu heilen. Eine politische Emigration kenne keine Rückkehr.

Und ganz illusionslos: „Das Land meiner Kindheit und Jugend besteht nicht mehr.“ Inzwischen ist er Wolfenbütteler aus Überzeugung. Auch wegen Lessings Toleranzgedanken. Immerhin sei der Nathan hier geschrieben.

Und dann zitiert er mit Heinrich Heine noch einen Großen: „Ich bin ein Wolf und werde stets auch heulen mit den Wölfen.“ Das macht er in der Tat. Er hat schon einen Schwachpunkt aufgedeckt. Den bewunderten Herzog August den Jüngeren, ein Mann des Geistes, aber auch verantwortlich für viele „Hexenverbrennungen.“ Ret Langmeier bleibt dran.

