Schöppenstedt. In Schöppenstedt brannte am späten Sonntagabend der Keller eines Einfamilienhauses. Die Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung.

Feuerwehr Nächtlicher Brand in Schöppenstedt: Keller steht in Flammen

In einem Einfamilienhaus in Schöppenstedt kam es am Sonntag, 24. Oktober, gegen 23.15 Uhr zu einem Kellerbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr Schöppenstedt wurde eine starke Rauchentwicklung in den Kellerräumen festgestellt.

Weil die beiden Hausbewohner anfangs den schädlichen Brandgasen ausgesetzt waren, zogen sie sich Rauchvergiftungen zu. Der zusammen mit der Feuerwehr eintreffende Rettungswagen des DRK übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport der Verletzten ins Klinikum Wolfenbüttel.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

43 Feuerwehrkräfte löschen Brand zügig

Nach Angaben des Ortsbrandmeisters Hilmar Umbach wurde unverzüglich ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in den Kellerräume eingesetzt. Zur Vermeidung einer weiteren Rauchausbreitung in die darüber befindlichen Wohnräume wurde durch weitere Einsatzkräfte eine Druckluftbelüftung eingeleitet.

Mehr aus Wolfenbüttel:

Zur Verstärkung der Einsatzkräfte wurden die Feuerwehr Groß Dahlum, die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises mit weiteren Atemschutzgeräteträgern, sowie ein weiterer Krankenwagen nachgefordert. Nach circa 30 Minuten war der Brand unter Einsatz eines C-Rohres unter Kontrolle. Die Lüftungs- und Aufräumungsarbeiten zogen sich bis kurz nach 1 Uhr hin.

Im Einsatz waren 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei Wolfenbüttel. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de