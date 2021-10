Studierender aus Nepal engagiert sich an der Ostfalia

Er ist der DAAD-Preisträger 2021 an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel: µ Chandra Devkota aus Nepal.

Der Studierende Ram Chandra Devkota der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel hat in diesem Jahr den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) erhalten. Das teilt die Hochschule mit. Ram Chandra Devkota stammt gebürtig aus Nepal.

Im Studiengang Software Engineering der Ostfalia Hochschule sei seine Einsatzbereitschaft für sein Studium und seine Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht nur an der Fakultät Informatik aufgefallen, die ihn für den Preis nominiert hat, so teilt die Hochschule weiter mit. Ram Chandra Devkota engagiert sich ehrenamtlich im Kulturreferat des AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) und schafft in seiner wenigen Freizeit noch Raum, um interessierten Mitstudierenden das Gitarrespielen beizubringen. „Zuerst dachten wir, dass wohl maximal zehn Studierende das Angebot annehmen werden“, erzählt der 25-Jährige beim Gespräch im International Student Office der Ostfalia. „Und nun unterrichte ich zwei Gruppen mit je 15 Teilnehmenden“, fügt der Student lächelnd hinzu.

Seit fünf Jahren ist er in Deutschland. Zunächst kam er zum Studienkolleg nach Nordhausen, um im Anschluss an der Universität in Jena Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das praxisorientiertere Studium an der Ostfalia und der kleine Campus in Wolfenbüttel bewegten ihn dann aber zum Wechsel. Er sei glücklich über diese Entscheidung und überlegt sogar, sein Master-Studium an der Ostfalia anzutreten.

„Ich wohne im Internationalen Gästehaus zusammen mit Studierenden vieler unterschiedlicher Nationalitäten. Wir kochen oft gemeinsam. So kann ich vieles Neues kennenlernen und auch anderen die an Gewürzen so reiche nepalesische Küche nahebringen“, berichtet der DAAD-Preisträger von seinem Alltag in Wolfenbüttel gegenüber der Ostfalia.

Über seine Heimat berichtet er gerne, auch wenn dies ein wenig Wehmut hervorruft. „Hier in Niedersachsen ist alles so flach“, bemerkt er amüsiert. Mit seiner Gastfamilie aus Wiesbaden war Ram Chandra auch schon einmal auf der Zugspitze (2.962 Meter). Seine Heimat Nepal liegt zu 40 Prozent der Landesfläche auf über 3.000 Metern. Damit ist Nepal der durchschnittlich höchstgelegene Staat der Welt.

Das große Erdbeben aus dem Jahre 2015 hat Ram Chandra Devkota in Nepal miterlebt, berichtet die Hochschule von ihm. Der Aufbau der zerstörten Städte und Tempel habe lange Zeit gedauert. „Die Leute haben nichts, aber sie sind glücklich“, sagt er. Es ist diese positive Einstellung, die ihm eigenen Angaben zufolge den Start in Deutschland leicht gemacht hat.

Mit Englisch als seiner ersten Fremdsprache wäre es ihm in Amerika, Australien und anderen sicherlich leichter gefallen, aber es gab gute Gründe nach Deutschland zu gehen, und er hat es nicht bereut. Die vielen Schachturniere seiner Jugend, die ihn bis nach Indien brachten, haben ihn sicherlich auch dahingehend geprägt, seine Entscheidungen überlegt zu treffen.

„Für mich gab es den klassischen großen Kulturschock nicht, denn ich hatte diesen großen Wunsch nach Deutschland zu gehen und fand alles Neue und Andere hier einfach immer nur toll“, erzählt er strahlend.

„Klar war es am Anfang schon komisch so viele Leuten zu sehen, die ich zuvor nur als Touristen in Nepal gesehen hatte.“ Ram Chandra Devkota zeige laut Ostfalia an jedem Tag, dass mit Ambition und Einsatzbereitschaft, vor allem aber mit einer positiven, erwartungsoffenen Grundeinstellung jede und jeder, aus welchem Land sie auch kommen mögen, in Deutschland erfolgreich und erfüllt studieren können.

Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird jährlich vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) bereitgestellt und durch die Hochschulen vergeben. Der Preis dient als Anerkennung besonderer akademischer und sozialer Leistungen ausländischer Studierender.

