Wolfenbüttel. Die Feuerwehr Wolfenbüttel rückte am Montagmorgen zu einem Unfall am Grünen Platz aus. Zwei Autos kollidierten, die Fahrerinnen wurden verletzt.

Feuerwehr Wolfenbüttel Unfall in Wolfenbüttel: Zwei Autos kollidieren am Grünen Platz

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen, 15. November, am Grünen Platz in Wolfenbüttel. Wie die Feuerwehr Wolfenbüttel mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und zwei beteiligten Autos alarmiert.

Eine Skoda-Fahrerin hatte beim Verlassen einer Grundstücksausfahrt die Vorfahrt der vielbefahrenen Straße nicht beachtet. Eine Kia-Fahrerin krachte in die Seite des Skoda und schleuderte ihn auf die Fahrbahnmitte.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beide Fahrerinnen verletzt

Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrerinnen verletzt. Ein auslösender Airbag verhinderte augenscheinlich schlimmere Verletzungen. Die erste Notrufmeldung, dass eine Person eingeklemmt sei, bestätigte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht.

Beide Frauen wurden durch den DRK-Rettungsdienst ins Klinikum transportiert. Die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel sicherte anschließend die Unfallstelle, streute ausgelaufene Betriebsmittel ab und befreite die Straße von Trümmerteilen, heißt es weiter. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Mehr aus Wolfenbüttel:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de