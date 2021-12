Wann und wo gibt es Weihnachtsbäume im Kreis Wolfenbüttel?

Wolfenbüttel. In Wendessen findet am Samstag ein Weihnachtsbaummarkt statt. Im Schladener Freibad gibt es wieder Nordmanntannen.

Er gehört so sehr zu Weihnachten wie das Amen zur Kirche: der Weihnachtsbaum. Egal ob Nordmanntanne, Blaufichte oder Plastikbaum – in vielen deutschen Haushalten steht an Heiligabend ein Nadelbaum. Im Landkreis Wolfenbüttel haben bereits die ersten Händler mit dem Verkauf gestartet, viele Verkaufsaktionen beginnen in den kommenden Tagen.

So beispielsweise am kommenden Samstag in Wendessen. Dort findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr der alljährliche Weihnachtsbaummarkt statt, den die Initiative Wendesser Spritzenhaus gemeinsam mit dem Kirchbauverein St. Georg veranstaltet. Um die vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können, wird der Markt, wie schon im vergangenen Jahr, auf das Gelände an der Scheune von Erich Isensee, Dorfstraße 16 (direkt neben dem Spritzenhaus), verlegt. Es gilt die 3G-Regel und es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, teilt Klaus-Martin Jungkurth, Vorsitzender der Initiative Wendesser Spritzenhaus, mit.

Freibad-Förderverein verkauft wieder Bäume in Schladen

Der Weihnachtsbaumverkauf im Freibad Schladen findet ebenfalls am kommenden Samstag, 11. Dezember, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr statt. Im Angebot sind Nordmanntannen in drei Größen, heißt es auf der Freibad-Webseite.

So sah der Verkauf im vergangenen Jahr aus: Weihnachtsbaumverkauf- Wolfenbütteler Händler zeigen sich kreativ

Wer sich seinen Weihnachtsbaum lieber erarbeiten möchte, kann auf der „Hötzumer Plantage“ tätig

Im Schladener Freibad hat der Förderverein im vergangenen Jahr mehr als 300 Bäume verkauft. Foto: Tobias Schneider / Archiv

werden. An den kommenden beiden Wochenenden können Interessierte ihren Weihnachtsbaum zwischen 9 und 16 Uhr selbst sägen. Veranstalter ist das Gartencenter-Bosse. Die Hötzumer Plantage befindet sich zwischen dem Schöppenstedter Turm und Hötzum direkt an der Landesstraße 625.

Weihnachtsbaum-Verschenkaktion in Wolfenbüttel

Auch weitere Garten- und Landschaftsbaubetriebe im Landkreis bieten Weihnachtsbäume an. So beispielsweise auch der Familienbetrieb Seidel in Halchter. Seit dem 3. Dezember läuft der Verkauf bereits dort. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Nordmanntannen online zu bestellen.

Bereits gelaufen ist die traditionelle Weihnachtsbaum-Verschenkaktion in der Stadt. Nach dem Aus des Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes am vergangenen Freitag, konnten sich am Samstag Interessierte auf dem Schlossplatz ihre Lieblingstanne aussuchen und direkt mit nach Hause nehmen.

Wie halte ich einen Weihnachtsbaum frisch?

Die Niedersächsischen Landesforsten bieten am 11. und 12. Dezember, von 8 bis 15 Uhr in der Revierförsterei Salder ein Weihnachtsbaum-Event an. Der Baum kann selbst ausgesucht und anschließend geschlagen werden. Es gelten die Regeln der Warnstufe 2 für den Außenbereich. Die Förster haben zudem Tipps parat, wie der Baum auch noch am Heiligen Abend frisch und grün aussieht. Beispielsweise sollte der Baum an einer geschützten Stelle im Freien in einem Eimer mit Wasser aufbewahrt werden. Um sich langsam an die wärmeren Temperaturen zu gewöhnen, steht der Baum idealerweise einen Tag vor dem Aufstellen in einem circa 10 Grad kalten Raum, heißt es auf der Seite der Landesforsten. Weitere Tipps gibt es unter www.landesforsten.de.

