Kreis Wolfenbüttel stellt Ehrenamtliche näher vor

Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember wird jährlich freiwilliges Engagement in der Gesellschaft geehrt. Auch der Landkreis sagt „Danke“ und würdigt besonders die Arbeit der engagierten Bürger. Landrätin Christiana Steinbrügge: „Ich möchte all denen danken, die sich in ihrer Freizeit für andere Menschen einsetzen und damit unseren Landkreis ganz wesentlich zu einem lebenswerten Ort machen.“

Rubrik „Engagement des Monats“ ist online zu finden

Die Arbeit aller Ehrenamtlichen solle zum Tag des Ehrenamts noch einmal besonders hervorgehoben werden. Auf der Internetseite des Landkreises werden in der Rubrik „Engagement des Monats“ regelmäßig engagierte Menschen vorgestellt. Thema und Format des Ehrenamts seien dabei sehr verschieden. Vertreten seien beispielsweise die Themen Nachbarschaftshilfe, Freiwillige Feuerwehr, Sport, Mobilität, Flüchtlingshilfe oder Jugend. Bereits seit mehr als einem Jahr erscheint das „Engagement des Monats“. In Interviews berichteten die Ehrenamtlichen von ihrer Arbeit, von Begegnungen sowie Herausforderungen. Die Porträts gäben einen Einblick in die Vielfalt des Engagements. Schnell werde klar: Ehrenamt sei unverzichtbar.

„Einen Beitrag zur Anerkennungskultur leisten“

Bernd Retzki, Dezernent für Schule, Jugend und Soziales: „Wir möchten mit dieser Aktion einen Beitrag zur Anerkennungskultur leisten. Jedes Ehrenamt verdient Anerkennung und Wertschätzung.“ Porträtiert werde zum Beispiel Meike Schreiber vom Kreisverband der Landfrauen Wolfenbüttel/Salzgitter. Schreiber erzähle, wie ihr Leben durch die unterschiedlichen Menschen im Laufe ihres Engagements reicher geworden sei. Sie schildere positive Erfahrungen des gesellschaftlichen Mitgestaltens, wünsche sich aber auch mehr Offenheit und Anerkennung.

„Viele Angebote wären nicht realisierbar“

Sonja Bahtijarevic vom Migranten-Eltern-Netzwerk berichte, dass in ihrem Ehrenamt das Mitgestalten von Projekten und das Miteinander auf Augenhöhe eine besonders schöne Erfahrung seien. Zu Wort komme auch Ulrich Kuball, ehrenamtlicher Fahrer des DRK-Sozio-Med-Mobils. Kuball betonet, dass viele Angebote ohne das Ehrenamt nicht realisierbar wären.

Die Aktion „Engagement des Monats“ läuft im Bildungszentrum. Weitere Vorschläge zum Engagement des Monats: [email protected]

red

