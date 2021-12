Hier wird nächste Woche in Wolfenbüttel gegen Corona geimpft

In der kommenden Woche gibt es weitere öffentliche Impfangebote durch den Landkreis Wolfenbüttel: Das Mobile Impfteam des Landkreises macht dafür Station in Berel, Cremlingen, Remlingen, Schladen, Sickte und Wolfenbüttel und bietet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden, teilt der Landkreis mit.

Corona-Impfung in Wolfenbüttel stark nachgefragt

Aufgrund der starken Nachfrage ist der letzte Einlass um 15 Uhr. Geimpft wird, solange der Tagesvorrat reicht. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna (für Personen ab 30 Jahre). Eine Auswahl des Impfstoffes ist nicht möglich. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen, Auffrischungspersonen für Personen ab 18 Jahren sowie die Optimierungsimpfung der Grundimmunisierung nach der ersten Impfung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson. Auffrischungsimpfungen können frühestens nach drei Monaten nach der Covid-19-Grundimmunisierung erfolgen.

Impftermine im Landkreis Wolfenbüttel

Montag, 20. Dezember 2021 von 10 bis 16 Uhr: Remlingen , Bürgerbüro (Im Kirchwinkel 4, 38319 Remlingen)

, Bürgerbüro (Im Kirchwinkel 4, 38319 Remlingen) Dienstag, 21. Dezember 2021 (10-16 Uhr): Berel , Dorfgemeinschaftshaus (Specken 10, 38279 Burgdorf/Berel)

, Dorfgemeinschaftshaus (Specken 10, 38279 Burgdorf/Berel) Dienstag, 21. Dezember 2021 (10-16 Uhr): Sickte , Feuerwehrgerätehaus (An der Wabe, 38173 Sickte)

, Feuerwehrgerätehaus (An der Wabe, 38173 Sickte) Mittwoch, 22. Dezember 2021 (10-16 Uhr): Schladen , Dorfgemeinschaftshaus (Am Weinberg 6, 38315 Schladen)

, Dorfgemeinschaftshaus (Am Weinberg 6, 38315 Schladen) Donnerstag, 23. Dezember 2021 (10-16 Uhr): Cremlingen , Bürgerbüro, Gemeindeverwaltung Außenstelle, Sitzungszimmer Erdgeschoss (Zugang über Seiteneingang Richtung Rathaus, Sickter Straße 8a, 38162 Cremlingen)

, Bürgerbüro, Gemeindeverwaltung Außenstelle, Sitzungszimmer Erdgeschoss (Zugang über Seiteneingang Richtung Rathaus, Sickter Straße 8a, 38162 Cremlingen) Donnerstag, 23. Dezember 2021 (10-16 Uhr): Wolfenbüttel, Kommisse (Kommisstraße 5, 38300 Wolfenbüttel)

Im stationären Impfangebot des Landkreises im “Komm“ an der Schweigerstraße 8 in Wolfenbüttel gibt es am kommenden Wochenende, 18. und 19. Dezember, eine Impfaktion. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr erfolgen dann Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red

