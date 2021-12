Verpuffung in Schladen: 31-Jähriger hantiert mit Chemikalien

Die Reaktion verschiedener chemischer Substanzen hat offenbar ein 31-jähriger Mann in der Nacht zu Samstag in einem Einfamilienhaus in Schladen unterschätzt. Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einer Verpuffung. Die Chemikalien hätten im Waschbecken miteinander reagiert. Daraufhin habe der Mann kurz vor 3 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehr evakuiert Familie mit drei Kindern

In der zweiten Doppelhaushälfte in der Südstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Familie mit drei Kindern. Diese sei evakuiert und von einer Feuerwehrfrau aus Gielde betreut worden. Zum Einsatz hinzugezogen wurde ein Fachberater für chemisch, biologisch, radioaktive und nuklide Stoffe aus dem Kreis Goslar von der Ortswehr Buntenbock. Der Experte, so die Feuerwehr weiter, habe sich ein Bild von der Situation gemacht und die benutzten Stoffe analysiert. Um welche Stoffe es sich dabei handelte, müsse laut Polizeisprecher Matthias Pintak noch untersucht werden. „Wir haben gegen den jungen Mann ein Verfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet“, so Pintak gegenüber unserer Zeitung. Ob sich jemand bei dem Einsatz verletzt hat, konnte der Polizeisprecher nicht beantworten.

Materialien werden sichergestellt

Gemeinsam mit der Polizei, der ALW mit dem Schadstoffmobil und dem Fachberater seien die Materialien sichergestellt, ein Teil vor Ort neutralisiert und der Rest fachgerecht abtransportiert worden. Bis in die frühen Morgenstunden seien rund 35 Kräfte im Einsatz gewesen. Mit dabei gewesen seien außerdem die Freiwillige Feuerwehr Schladen, einige Brandschützer der Ortswehr Gielde, beide Gemeindebrandmeister und die Örtliche Einsatzleitung der Einheitsgemeinde Schladen-Werla, die Polizei Salzgitter, der Rettungsdienst.

