Das Programm des Wolfenbütteler Bildungszentrums ist da

Das Programm des Bildungszentrums Landkreis Wolfenbüttel für das Semester Frühjahr und Sommer 2022 unter dem Motto „Mit neuem Schwung“ ist nun erhältlich. „Das Motto verbindet die Gewissheit, dass Bildungsangebote Körper und Geist beleben und neue Perspektiven eröffnen mit dem Wunsch, dass der persönliche Austausch wieder im Vordergrund stehen kann“, erläutert Katja Schlager, Leiterin des Bildungszentrums in einer Pressemitteilung.

Ab dem 17. Januar 2022 startet das neue Programm im Bildungszentrum, seinen elf Außenstellen vor Ort im Landkreis oder auch virtuell. In einem Online-Vortrag wird zum Beispiel der Frage nachgegangen, wie die Pandemie unser Verhältnis zum Datenschutz verändert hat. Eine Fotoexkursion zum Unesco-Weltkulturerbe Fagus-Werk in Alfeld steht ebenso auf dem Programm wie Nachhaltigkeitsthemen in der Literatur oder ein Seminar zum naturgemäßen Baumschnitt in Dettum.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Musikunterricht allein oder in der Gruppe

Im Rahmen der beruflichen Bildung können laut Mitteilung zertifizierte Abschlüsse für die kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung mit dem Xpert Business-LernNetz erworben werden. Nach den Sommerferien beginnen die neuen Vollzeitkurse zum Erlangen des Haupt- oder Realschulabschlusses, Anmeldungen können bereits jetzt vorgenommen werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Für Kulturschaffende und Vereine gibt es wieder ein spezielles Weiterbildungsprogramm sowie eine Informationsveranstaltung für Akteurinnen und Akteure, die im Rahmen des Förderprogramms „Startklar in die Zukunft“ Projekte der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche planen. In der Musikschule treffen sich Musizierende jeden Alters zum Einzel- oder Ensembleunterricht und können ganz neu an der Sakralorgel üben.

Es gibt eine mobile Saatgutbibliothek

Im Februar wird der Bücherbus zur mobilen Saatgutbibliothek: Interessierte Leserinnen und Leser können sich im Bücherbus Saatgut ausleihen, es im eigenen Garten anbauen und im Herbst einen kleinen Teil eigenes Saatgut in den Bücherbus zurückbringen. Flankiert wird die mobile Saatgutbibliothek von einem Bildungsprogramm der Volkshochschule.

Das neue Programm kann ab sofort auf der Webseite des Bildungszentrums unter www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de abgerufen werden. Gedruckte Programme sind im Bildungszentrum, Harzstraße 2-5 in Wolfenbüttel erhältlich, der Zugang ins Bildungszentrum ist unter Einhaltung der 3G-Regelung möglich.

Vieles hängt vom Infektionsgeschehen ab

Auch im nächsten Jahr sollen die Präsenzangebote des Bildungszentrums nach den gültigen Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden. Der Beginn der Kurse hängt vom Infektionsgeschehen und den Regelungen der Corona-Verordnung ab. Informationen sind jeweils aktuell auf der Webseite des Bildungszentrums eingestellt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de