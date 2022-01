Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert in Schladen

Schladen. In Schladen streiten zwei Männer auf der Jahnstraße. Einer schlägt zu. In Wolfenbüttel sind Einbrecher unterwegs.

Die Polizei muss bei einem Nachbarschaftsstreit in Schladen eingreifen. In Halchter brechen bislang noch nicht ermittelte Täter in einen Schuppen ein.

Zwei Männer im Alter von 37 und 34 Jahren sind am Samstag gegen 23 Uhr auf der Jahnstraße in Schladen in einen Nachbarschaftsstreit geraten.

Einer der beiden Männer schlägt auf der Jahnstraße in Schladen zu

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 37-Jährige dem 34-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzt, berichtet die Polizei. Eine Funkstreifenbesatzung habe eingreifen müssen. Die Beamten hätten gegen den Älteren eine Strafanzeige geschrieben.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Halchter brechen unbekannte Täter in einen Schuppen ein

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien bislang noch nicht ermittelte Täter in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10.40 Uhr in einen Schuppen einer Firma in Halchter, Im Sommerfeld, eingebrochen. Nach Angaben des 43-jährigen Eigentümers sei nichts entwendet worden. Die Schadenshöhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de