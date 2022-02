Mann verletzt Polizisten in Schöppenstedt mit Glasscherbe

Schöppenstedt. Der Täter griff die Polizisten bei einem Einsatz am Markt an. In Sickte stahlen Unbekannte am Wochenende Kupferkabel aus Rohbauten. Der Überblick.

Die Wolfenbütteler Polizei vermeldet einen Angriff auf Polizeibeamte in Schöppenstedt, einen Einbruch in einen Wolfenbütteler Supermarkt und einen Diebstahl in Sickte. (Symbolbild)

Am Markt in Schöppenstedt ist am Montag gegen 21.45 Uhr ein Polizist verletzt worden. Während eines anderen Polizei-Einsatzes griff ein 30-jähriger Mann – laut Polizei alkoholisiert – die Beamten an. Er bedrohte sie zunächst mit einer Glasscherbe und „leistete bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand“, heißt es von der Wolfenbütteler Polizei.

Hierbei verletzte der Randalierer einen der eingesetzten Beamten leicht am Arm. Der 30-Jährige wurde in Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung gebracht, verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Täter brechen in Wolfenbütteler Supermarkt ein – übers Dach

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag sind bislang unbekannte Täter über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Straße Am Wasserwerk in Wolfenbüttel eingedrungen. Im Inneren versuchten die Täter, in weitere Räume zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen sie nichts – zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise an: (05331) 933-0.

Unbekannte stehlen Kupferkabel aus Rohbau-Häusern in Sickte

In Sickte wiederum sind Unbekannte in drei Rohbau-Häuser eingedrungen und haben Kupferkabel gestohlen. Die Taten sollen sich am Wochenende ereignet haben, schreibt die Polizei. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Betroffen waren Häuser in den Straßen Im Meerwinkel sowie Kaiserkamp. Auch hier ist (05331) 933-0 die richtige Telefonnummer für Hinweise an die Polizei.

