Herausfahrendes Auto kollidiert in Wolfenbüttel mit Radfahrer

Bei einem Unfall in Wolfenbüttel ist ein 23-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 81-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf der Straße Hinter der Bahn vermutlich aus Unachtsamkeit den Radfahrer, der seinerseits entgegengesetzt der Fahrtrichtung mit dem Fahrrad auf dem Fußweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch, zwischen 17.40 Uhr und 18.35 Uhr, mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf einem Stellplatz in der Danziger Straße in Wolfenbüttel abgestelltes Auto der Marke Nissan. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den am Nissan an der hinteren rechten Seite entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Hinweise: (05331) 933-0. red

