Cramme. In Cramme (Landkreis Wolfenbüttel) sind Diebe erneut in eine Garage eingebrochen. Diesmal stahlen sie fünf Sätze Kompletträder.

Diebe haben in Cramme fünf Sätze Räder gestohlen, die teils in einer Garage, teils daneben lagerten.

Polizei Wolfenbüttel Diebe stehlen Reifen und Felgen in Cramme

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Montagfrüh in eine Garage in der Lobmachterschen Straße in Cramme eingebrochen und haben fünf Sätze Kompletträder gestohlen.

Räder teils außerhalb der Garage gelagert

Die Räder lagerten laut Polizei teils in der Garage, teils daneben. Der Gesamtwert beträgt 4400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 05331 / 933-0 entgegen.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de