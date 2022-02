Wolfenbüttel: Finger steckt in Schlüsselloch – Feuerwehr hilft

Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Feuerwehr befreite am Donnerstag einen Siebenjährigen an der Wilhelm-Busch-Schule aus misslicher Lage – mit Teddy und Olivenöl.

Rettungskräfte mussten am Donnerstagmittag einem Jungen an der Wilhelm-Busch-Grundschule helfen. Dieser hatte einen Finger in einem Türschloss eingeklemmt.

Dramatische Rettungsaktion zu Schulschluss in Wolfenbüttel: Warum ein siebenjähriger Junge am Donnerstagmittag seinen Finger in ein Zylinderschloss steckte, bleibt wohl sein Geheimnis. Der Finger jedoch klemmte so fest, dass ein Herausziehen nicht mehr möglich war. Das Schulpersonal der Wilhelm-Busch-Grundschule in der Cranachstraße wandte sich gegen 13 Uhr hilfesuchend an den Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Wie der Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Linden, Marco Dickhut, mitteilte, bereiteten den Rettungskräften die Verständigung mit dem ausländischen Jungen Probleme. Offensichtlich hatte der Schüler große Befürchtungen, dass die Feuerwehr ihm mit Sägen und anderem Werkzeug zu Leibe rücken wollte. Erst ein Notfall-Teddy konnte ihn überzeugen, dass die Helfer nichts Böses mit ihm vorhatten.

Olivenöl hilft: Wolfenbüttels Feuerwehr befreit Schüler aus misslicher Lage

Sehr vorsichtig wurde das Zylinderschloss ausgeschraubt. Eine Notärztin sorgte mit einer leichten Sedierung dafür, dass sich die Aufregung bei dem Kleinen legte. Nachdem die Beruhigung wirkte, konnte mit einer kräftigen Portion Olivenöl der Finger nahezu unbeschadet aus dem Zylinderloch befreit werden.

Zur Überwachung wurde der Junge vorsorglich in das Klinikum transportiert.

