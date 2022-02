Am 23. Februar 2022 sendete das ZDF bei „Aktenzeichen XY ungelöst" einen Beitrag über den rätselhaften Überfall auf einen Discounter in Schöppenstedt. Im Anschluss erhielt die Kripo Wolfenbüttel mehrere Dutzend Hinweise. Rund 20 von ihnen seien "ernstzunehmend", so Wolfenbüttels Kripo-Leiter Andreas Twardowski. Eine Spur bewertet er als "heiß". (Screenshot)