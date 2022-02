Wie wohnen die Menschen im Landkreis Wolfenbüttel?

Jede Wohnung, jedes Haus ist einzigartig. Die Menschen, die in ihnen leben, hinterlassen ihre Spuren. Persönliche Gegenstände, die einen seit Jahren begleiten, stehen neben neuerworbenen Möbeln. Bilder an den Wänden erzählen von unserer Vergangenheit, Bücher in Regalen und Zeitschriften auf den Tischen und Instrumente oder Sportutensilien von unseren Interessen und Hobbies. Auch der Kratzer im Fußboden hat eine Geschichte. All das ist es, was eine Wohnung zu einem Zuhause macht.

In unserer neuen Serie wollen wir beleuchten, wie Menschen im Landkreis Wolfenbüttel leben. Wie entwickeln sich die Preise? Wie wohnt es sich in einem Neubaugebiet? Wie auf einem Hof oder einem Studentenwohnheim?

Wohnwagen oder Holzhaus

Wir besuchen Menschen zuhause und zeigen Ihnen ihre Wohnungen. Warum haben sie sich für diese Wohnform entschieden? Was ist ihr Lieblingsort in der Wohnung? Und worauf sind sie besonders stolz? Die Texte können sie in den nächsten Wochen in dieser Zeitung lesen. Online wird es zusätzliche Inhalte wie Bildergalerien und Videos geben, die einen weiteren Einblick in die Wohnungen gewähren.

Kennen Sie jemanden, der besonders wohnt? Oder wohnen Sie selbst außergewöhnlich? Vielleicht in einer Mühle, in einem Turm, in einem besonders hohen oder besonders schmalen Haus? Oder in einem kleinen Haus, einem Wohnwagen oder einem Holzhaus? Oder haben Sie es sich zuhause besonders gemütlich gemacht?

Schreiben Sie uns

Auch das Leben in einem Mehrgenerationenhaus, einer großen WG oder als Einsiedler auf dem Land ist spannend. Ob minimalistisch oder eine Schatztruhe an Sammlerstücken – der Fantasie sind beim Wohnen keine Grenzen gesetzt

Denn was könnte persönlicher und individueller sein, als der Ort, den wir unser zuhause nennen. Laden Sie uns ein! Wenn Sie Vorschläge für weitere Teile dieser Serie haben, schreiben Sie uns an:

redaktion.wf@funkemedien.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de