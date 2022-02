Mann überschlägt sich mit VW Golf auf der A36 bei Wolfenbüttel

Die Wolfenbütteler Feuerwehr musste nach einem Unfall am Montagvormittag auf der A36 eine Person aus einem Auto befreien. (Symbolfoto)

Auf der Autobahn 36 zwischen Wolfenbüttel Nord (Sternhausberg) und Braunschweig-Stöckheim hat sich am Montagvormittag gegen 10 Uhr ein Mann mit seinem VW Golf überschlagen. Das teilt die Feuerwehr Wolfenbüttel mit. Die Feuerwehr musste das Auto des Mannes aufschneiden, um ihn zu befreien. Für etwa eineinhalb Stunde musste die A36 in Richtung Braunschweig dafür am Montagvormittag, 28. Februar, gesperrt werden.

Wie die Feuerwehr berichtet, gingen am Montag gegen kurz nach zehn Uhr die ersten Notrufe ein. Mehrere Ersthelfer sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ab und alarmierten den Notruf.

Gegen 10.30 Uhr war die Feuerwehr Wolfenbüttel auf der A36 im Einsatz, um die Person aus dem Auto zu befreien. Um kurz vor zwölf Uhr meldete die Feuerwehr, dass die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel die Person aus dem PKW befreien und an den Rettungsdienst übergeben konnte. Nach den Aufräumarbeiten ist die A36 zwischen Sternhausberg und Stöckheim seit etwa 12 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

