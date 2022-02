Wolfenbüttel. Eine Vergütung von 1000 Euro ist ab Sommer für alle Azubis möglich. So will die ESN dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen.

Susanne Becker (links) und Annegret Jäkel von der Fachschule Heilerziehungspflege in Neuerkerode.

Ausbildung So will die ESN die Ausbildung der Heilerziehungspflege stärken

Alle Schüler, die ab Sommer eine Ausbildung an der Fachholschule für Heilerziehungspflege der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (ESN) beginnen, haben die Möglichkeit, sich diese mit etwa 1000 Euro im Monat vergüten zu lassen. „Das ist sehr besonders in der Heilerziehungspflege“, sagt Schulleiterin Annegret Jäkel. So soll die Ausbildung attraktiver gemacht werden. Doch dem Entschluss, diese Vergütung anzubieten, ging eigentlich eine Enttäuschung voraus.

Freie Schulen bekommen pro Schüler weniger staatliche Gelder als staatliche Schulen. „Dadurch entsteht ein hohes Defizit, das der Träger ausgleichen muss“, sagt Jäkel. Um dieses Defizit zumindest teilweise auszugleichen, müssen Schüler an freien Schulen ein Schulgeld zahlen. In Neuerkerode liegt es bei 95 Euro.

Kampf für Schulgeldfreiheit

Viele Schulen, ohne eine Einrichtung im Hintergrund, mussten laut Jäkel in den vergangenen Jahren schließen. Dabei hätten freie Schulen oft Vorteile gegenüber staatlichen Schulen. Jäkel sagt: „Diese Verzahnung von Theorie und Praxis direkt vor Ort ist etwas, das sich viele Auszubildende wünschen.“

Für Schulgeldfreiheit kämpft Jäkel mit Kolleginnen und Kollegen anderer Träger. Zunächst war sie sogar im Landeshaushalt drin – flog dann aber wieder raus. „Wir wollen den Beruf attraktiver machen – aber Schulgeld ist alles andere als attraktiv“, sagt Jäkel.

Drei Modelle in Neuerkerode

„Wenn das Land da nichts macht, mussten wir nun selbst eine Antwort finden – auch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“ Seit mehreren Jahren schon bot die Schule ein Modell aus drei Ausbildungsformen an. Schüler konnten einmal eine Aufwandsentschädigung von um die 400 Euro bekommen. Menschen, die schon zuvor als Aushilfen hier gearbeitet haben, konnten eine halbe Stelle bekommen, um Geld zu verdienen und gleichzeitig die Ausbildung zu absolvieren. Seit zwei Jahren gab es fünf Stellen mit einer Ausbildungsvergütung von um die 1000 Euro.

Ab Sommer kann jeder Schüler, der möchte, das letzte Modell nutzen. Dafür braucht es einen

38,5 Stundenvertrag mit der „Wohnen und Betreuen“ der ESN. In den Schulwochen haben sie 15,5 Praxisstunden, in den Ferien arbeiten sie 38,5 Stunden die Woche als Aushilfe – außerhalb ihrer Urlaubstage. Jäkel sagt: „Auch sonst wurde mit Aushilfen gearbeitet. Das sind jetzt vermehrt unsere Schüler – in der Hoffnung, dass die späteren Fachkräfte bei uns bleiben.“

Forderung nach Schulgeldfreiheit bleibt

Aber fehlt ihnen da nicht die Zeit zum Lernen, die andere in den Ferien haben? Jäkel: „Kaum einer unserer Schülerinnen und Schüler hat den Luxus, in den Ferien nicht arbeiten zu müssen. Arbeiten sie bei uns und nicht fachfremd, sammeln sie wertvolle Erfahrungen.“

Dadurch, dass alle drei Modelle nun nebeneinander laufen, soll den individuellen Interessen nachgekommen werden. „Auch wenn wir die Klassen vollbekommen, könnten wir jedes Jahr ungefähr fünf Schüler mehr aufnehmen“, sagt Jäkel. Denn der Beruf sei besser als sein Ruf: Die Bezahlung könne besser sein, sei aber solide. Auch müsse nicht jeder im Schichtdienst arbeiten. „Und man darf nicht unterschätzen, wie sinnstiftend der Beruf ist.“ Doch trotz Vergütung ist die Forderung nach Schulgeldfreiheit nicht vergessen. Jäkel: „Wir bleiben da dran.“

