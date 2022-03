Wolfenbütteler Kinderbuchwoche findet zweigeteilt statt

Das Interesse an Lesungen von Autorinnen und Autoren der Wolfenbütteler Kinder- und Jugendbuchwoche in Schulen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel sei ungebrochen, berichtete Regina Ernst vom Organisationsteam der Wolfenbütteler Kinder- und Jugendbuchwoche, die in diesem Jahr zum 14. Mal stattfindet. Ohne Corona hätte es zuletzt etwa 100 Anmeldungen für Lesungen gegeben. Für die Buchwoche 2022 seien 84 Lesungen von den Schulen aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel gebucht worden. Hinzu kommen noch sechs öffentliche Veranstaltungen mit den bekannten Kinder- und Jugendbuchautoren wie Fredrik Vahle, Katja Frixe, Maja Nielsen oder Boris Pfeiffer.

Nachdem die Buchwoche wegen der Pandemie 2020 vollständig ausfallen musste, konnte das Organisationsteam um Ille Schneider im vergangenen Jahr alle Lesungen durchführen, einen Großteil allerdings nur als Online-Lesungen. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Angesichts der immer noch vorherrschenden Pandemiesituation und nach Rücksprache mit den eingeladenen Autorinnen und Autoren sowie den Schulen hat sich das Organisationsteam zu einer Zweiteilung der diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwoche entschieden, berichtete Schneider.

Wie die diesjährige Buchwoche in Wolfenbüttel ablaufen soll

Vom 7. bis 11. März werden zunächst 25 Lesungen digital stattfinden. Da schon im vergangenen Jahr die Technik für derartige Lesungen gut funktioniert hat, sind sich Ernst und Schneider sicher, dass die digitalen Lesungen auch dieses Jahr gut funktionieren werden. Schneider bemerkte zudem: „Die Schulen haben auch ein Informationsschreiben mit Tipps und Vorschlägen zur Durchführung einer interaktiven Lesung erhalten und sind mit den Autoren in Kontakt getreten, um sich über die Durchführung der interaktiven Lesungen abzustimmen.“ Verzichten müssen die Veranstalter der vom Freundeskreis der Stadtbücherei initiierten Kinder- und Jugendbuchwoche jedoch wegen der hohen Inzidenzzahlen auf die Eröffnungsveranstaltung, die eigentlich in der Schünemannschen Mühle stattfinden sollte.

Da die beteiligten Schulen viel Wert darauf legen, dass ihre Schülerinnen und Schüler direkte Kontakte mit den Autorinnen und Autoren haben, um sie persönlich kennenzulernen, findet der zweite Teil der diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwoche vom 27. Juni bis 1. Juli in Präsenz statt. In der Woche sollen dann auch die frei zugänglichen öffentlichen Lesungen zum Beispiel in der Stadtbücherei, im Volksbank-Veranstaltungszentrum, im Aha-Erlebnismuseum oder in der Evangelischen Familienbildungsstätte stattfinden, kündigte Schneider an. Die genauen Termine und Anmeldebedingungen werden rechtzeitig vor diesen Lesungen noch bekanntgegeben.

Wo es weitere Infos zu den Autoren gibt

Mehr Infos über die beteiligten Autoren und ihre Bücher gibt es übrigens auf der Internetseite www.freundeskreis-wolfenbuettel.de/aktuelles.

