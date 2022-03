Täter stehlen in Halchter kuriose Beute aus Gartenhaus

In Wolfenbüttel brachen Unbekannte in eine Gartenlaube ein, sie ließen zwei Dinge mitgehen. In Remlingen warfen Unbekannte mit Pflastersteinen auf ein Gebäude. Die Polizei Wolfenbüttel sucht in beiden Fällen nach Hinweisen. (Symbolfoto)

Unbekannte Täter haben in Halchter im Kreis Wolfenbüttel ein Gartenhäuschen aufgebrochen und sind mit ungewöhnlicher Beute geflohen. Das teilt die Polizei mit.

Der Einbruch passierte im Kleingartenverein an der Landesstraße 495 bei Halchter. Laut Polizei seien die Diebe in der Zeit zwischen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag (26. Februar) und Montagnachmittag (28. Februar) bis 15 Uhr in eine Parzelle eingedrungen und hatten das Gartenhäuschen gewaltsam geöffnet.

Nach ersten Erkenntnissen machten die Diebe in dem Gartenhaus kuriose Beute: ein Spaten sowie eine Holzkiste wurden entwendet. Der entstandene Schaden beträgt zirka 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel entgegen unter (05331) 9330.

Unbekannte werfen mit Pflastersteinen auf Gebäude in Remlingen

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte ein Betriebsgebäude in Remlingen beschädigt. Laut Polizei warfen die Täter Pflastersteine gegen mehrere Glasbausteine an einem Nebengebäude des Betriebs am Asseweg. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende. Zeugen, die Auffälliges in der Zeit zwischen Freitag, 25. Februar 16.30 Uhr und Montag, 28. Februar, 8 Uhr beobachtet haben, bittet die Polizei sich zu melden unter (05331) 9330.

