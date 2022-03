Schöppenstedt. Unbekannte Täter haben im Herbst 2021 ein verheerendes Feuer in einem Wohnhaus im Kreis Wolfenbüttel angezündet. Was die Ermittler bis jetzt wissen.

Bei einem Großbrand in Schöppenstedt brannten im Oktober 2021 eingelagerte Altreifen in einem ehemaligen Wohnhaus. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot gegen die Flammen kämpfen.

Ermittlungen der Polizei Nach Großbrand in Schöppenstedt ist klar: Es war Brandstiftung

Nach einem Großbrand, bei dem im Oktober 2021 ein ehemaliges Wohnhaus im Kreis Wolfenbüttel niederbrannte, liegen erste gesicherte Erkenntnisse aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei vor. Das teilt die Polizei mit. So sei nun klar, dass das Feuer durch Brandstiftung entfacht worden ist. Weitere Hinweise werden laut Polizei aktuell noch ausgewertet.

Bei dem verheerenden Brand ist in der Nacht zum 19. Oktober 2021 ein ehemaliges Einfamilienhaus völlig zerstört worden. Das Wohnhaus war zu dem Zeitpunkt bis an die Decke gefüllt mit alten Reifen. Das machte die Löscharbeiten für die Feuerwehren besonders schwierig. Der Schaden, der bei dem Brand entstand, liegt laut Polizei bei rund einer Million Euro.

Die betroffene Versicherung hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Brandstiftung an dem Haus führen, eine hohe Belohnung ausgesetzt. Für den Fall, dass durch einen Hinweis der oder die Täter rechtskräftig verurteilt werden können, schreibt die Versicherung eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro aus. Eine Auszahlung erfolgt laut Polizei nach Vorlage eines rechtskräftigen Urteils. Zeugen können Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel melden, unter (05331) 933-0.

Im Herbst 2021 erschütterten gleich mehrere Großbrände den Kreis Wolfenbüttel. Die ehrenamtlichen Feuerwehr-Einsatzkräfte kamen damals kaum zur Ruhe.

