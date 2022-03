Mann überfällt 37-Jährigen in Kreis Wolfenbüttel mit Knüppel

Remlingen. In Remlingen hat ein Mann einen 37-Jährigen in dessen Garage überfallen. Der Täter stahl einen Rucksack, konnte jedoch von der Polizei gefasst werden.

Als ein 37-Jähriger gerade in Remlingen in der Garage war, hat ihn ein Mann mit einem Knüppel geschlagen und seinen Rucksack gestohlen. (Symbolbild)

Ein 37-jähriger Mann ist am frühen Mittwochnachmittag Opfer eines Überfalls geworden. Laut Polizei hatte sich der 37-Jährige in seiner Garage in Remlingen, Am Bahndamm, aufgehalten. Hier war er von einem bis dahin unbekannten Täter abgepasst und mit einem Knüppel niedergeschlagen worden.

Anschließend entwendete der Täter den Rucksack des Opfers und flüchtete zu Fuß. Das Opfer nahm laut schreiend die Verfolgung auf, konnte diese jedoch aufgrund seiner erlittenen Verletzung nicht fortsetzen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung sowie nach Zeugenhinweisen konnte der Täter kurze Zeit später in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Auch die Beute konnte sichergestellt werden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 30-jährige tatverdächtige Mann aus dem Kreisgebiet Wolfenbüttels wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe entlassen. Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in das städtische Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Grauer Ford Kuga in Wolfenbüttel gestohlen

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend zwischen 19.30 und 21 Uhr einen zum Parken in der Waldenburger Straße in Wolfenbüttel abgestellten Ford gestohlen. Der Wert des grauen Ford Kuga wird mit rund 21.000 Euro angeben. Hinweise: (05331) 933-0.

Lesen Sie auch:

Nach Großbrand in Schöppenstedt ist klar- Es war Brandstiftung

So sehen Wolfenbüttels Gastronomen die Lockerungen

Es gibt mehr Arbeitsstellen als vor der Pandemie in Wolfenbüttel

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de