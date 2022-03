Im Schulausschuss In Wolfenbüttel sollen die Schulhöfe saniert werden

Der Schulhof der Integrierten Gesamtschule Wallstraße. Der Schulausschuss macht sich Gedanken über die Sanierung von Schulhöfen in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel sollen die Schulhöfe nach und nach saniert werden. Der Schulausschuss gibt grünes Licht. So will die Stadt vorgehen.