Explosion im Kreis Wolfenbüttel – Geldautomat gesprengt

Schladen. Unbekannte Täter haben den Geldautomaten einer Bankfiliale im Kreis Wolfenbüttel in der Nacht zu Freitag in die Luft gesprengt.

Täter sprengten in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in einer Sparkasse im Kreis Wolfenbüttel in die Luft. Es ist die vierte Geldautomatensprengung in der Region.

In der Nacht zu Freitag, 4. März, haben unbekannte Täter im Kreis Wolfenbüttel eine Explosion verursacht, offenbar um den Geldautomaten einer Bankfiliale auszurauben. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Es ist die siebte Sprengung eines Geldautomaten in der Region.

Nach ersten Berichten hatte eine Zeugin hatte den Knall in der Schladener Bahnhofsstraße gehört und die Polizei alarmiert. Bei der Explosion ist der Innenraum der Sparkassenfiliale schwer beschädigt worden. Außen sichtbar sind gesprungene Scheiben der Schiebetür. Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Dem Vernehmen nach soll das Geld farblich markiert gewesen sein. Insofern dürfte die Beute unbrauchbar sein.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Explosion im Kreis Wolfenbüttel ist die siebte Sprengung in Folge

Bei einer Sprengung in einer Volksbankfiliale im Kreis Peine waren die sichtbaren Schäden nach außen deutlich größer. Die Spur der Täter dort führt in die Niederlande. Ob es sich um dieselben Täter in Wolfenbüttel handelt, ist noch nicht sicher. Die Vermutung liegt jedoch nahe.

Um 4.22 Uhr forderte die Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Schladen, Gielde und Hornburg an, um das Gebäude nach gefährlichen Explosionsgasen abzusuchen. Am Morgen hat die Spurensicherung den Tatort in der Schladener Sparkasse untersucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

In der Region schlugen Unbekannte jetzt schon häufiger zu und sprengten Geldautomaten:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de