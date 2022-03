Wolfenbüttels Polizei warnt vor „falschen Polizeibeamten“

Wolfenbüttel. Eine weinende Frau meldete sich am Mittwoch bei einer Seniorin in Wolfenbüttel. Zur Geldübergabe kam es nicht. Trotzdem hat die Polizei einen Appell.

Wolfenbüttels Polizei registrierte am Mittwoch einen Schockanruf bei einer Seniorin. (Symbolbild)

Schockanrufe in Wolfenbüttel

Erneut ist es in Wolfenbüttel zu einem sogenannten Schockanruf gegenüber einer älteren Frau gekommen. Das berichtet die Polizei. Zu Beginn des Telefonates – in der Mittagszeit am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr – habe eine Täterin sich als Tochter der Angerufenen ausgegeben und mit einer weinerlichen Stimme mehrfach geäußert, dass sie die Hilfe ihre Mutter benötige.

Das Telefonat wurde anschließend an einen weiteren Täter übergeben, welcher sich als Polizeibeamter aus Braunschweig ausgab und die Geschädigte zur Zahlung einer Geldsumme von über 20.000 Euro aufgeforderte. Angeblich sollte die Tochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall in Braunschweig verursacht haben, bei dem ein Verkehrsteilnehmer tödlich verletzt wurde.

„In dem Gespräch machte der Mann deutlich, dass die Geschädigte eine Kaution für ihre Tochter bezahlen müsse, ansonsten werde die Tochter in Haft genommen“, so die Polizei Wolfenbüttel. Das Gespräch wurde beendet, nachdem die Angerufene sich das Geld von Bekannten leihen wollte.

Die Polizei appelliert: „Vertrauen Sie sich immer unmittelbar nach einem solchen Gespräch Personen ihres Vertrauens an und kontaktieren sofort Ihre Polizei. Wir helfen Ihnen immer.“

red

