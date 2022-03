Hemkenrode bündelt die Kräfte mit der Feuerwehr Bornum

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hemkenrode wollen helfen: Sie unterstützen eine Initiative der Feuerwehr Bornum am Elm, die einen Hilfskonvoi organisierte, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Schon kurz nachdem die Entscheidung gefallen war, erhielt Ortsbrandmeister Tobias Breske viele Unterstützungszusagen. Viele wollten sich mit Spenden an der Hilfsaktion beteiligen. So startete ein Team zum Einkauf von Lebensmittel und Hygieneartikeln, Windeln für Kleinkinder und vielem mehr. In einer Hauruckaktion wurden die Spenden in 50 Kartons gepackt, die vor Ort an Bedürftige ausgegeben werden sollen. Sie wurden nur zwei Tage nach dem Aufruf dem Ortsbrandmeister der Feuerwehr Bornum, Axel Günther, übergeben.

Sechs Fahrzeuge mit rund 2000 Paketen

Dann machte sich der Hilfskonvoi mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 2000 Paketen von Ochsendorf aus auf den Weg in das rund 1100 Kilometer entfernte Cieszanow an der polnisch-ukrainischen Grenze. Mit dabei der stellvertretende Ortsbrandmeister der Hemkenroder, Jan Sprenger, der per Telefon die zu Hause gebliebenen Kameraden auf dem Laufenden hielt. So konnte er berichten, dass die Hilfsbereitschaft vor Ort überwältigend ist.

Fahrzeuge aus ganz Europa würden Hilfslieferungen bringen, um das Leid der Menschen zumindest ein wenig zu lindern. „Die Situation vor Ort war unbeschreiblich. Viele Eindrücke, die man in den kommenden Tagen erst mal in Ruhe zu Hause verarbeiten muss“, so Jan Sprenger. „Es ist eine humanitäre Katastrophe, die sich mitten in Europa abspielt. Aber ein sehr gutes Gefühl, vor Ort etwas Gutes für die Menschen getan zu haben.“

Die Hemkenroder wollen weiter unterstützen

„Diese Hilfsaktion soll nicht die letzte gewesen sein, an der sich die Ortsfeuerwehr Hemkenrode beteiligt“, so der Ortsbrandmeister Tobias Breske. „Ich habe bereits viele weitere Angebote aus unseren Reihen, sich weiter zu engagieren. Das freut mich ganz besonders, hat mich aber auch nicht überrascht.“

Die Hemkenroder wollen nun in Ruhe überlegen, welche Aktionen in den nächsten Wochen sinnvoll unterstützt werden können. Dazu hat Jan Sprenger bereits vor Ort Gespräche geführt, um zielgerichtet Material, das vor Ort am dringendsten gebraucht wird, zu organisieren. Auch mit der Ortsfeuerwehr Bornum will man sich weiter austauschen, um Kräfte zu bündeln.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de