Die Polizei Wolfenbüttel berichtet von einem gescheiterten Betrugsversuch. Eine Frau aus Weddel fiel nicht auf die Masche herein. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Polizei Wolfenbüttel: Betrugsversuch via Whatsapp gescheitert

Unbekannte haben am Freitag versucht, eine 62-Jährige aus Weddel via Whatsapp zu betrügen. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel. Die Frau erhielt über den Messengerdienst eine Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer. In dieser gab sich die schreibende Person als ihr Sohn aus, dessen Handy kaputtgegangen sei.

Die Person bat darum, zwei Rechnungen zu überweisen – das Geld wolle der vermeintliche Sohn am nächsten Nachmittag zurückgeben. „Die Mutter wurde skeptisch und überwies die Rechnung nicht“, berichtet die Polizei. Zurecht: Ihr echter Sohn, immer noch unter seiner alten Handynummer erreichbar, wusste von den Nachrichten nichts.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de