Bundespräsident besucht Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht im Jahr des 450-jährigen Bestehens die Herzog-August-Bibliothek (HAB) in Wolfenbüttel. Steinmeier werde im April am Festakt zur Eröffnung einer großen Sonderausstellung teilnehmen, kündigte die Bibliothek am Dienstag an. Auch Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) wird zu der Veranstaltung erwartet. Die Schau „Wir haben Bücher“ soll am 5. April in der Augusteerhalle der Bibliotheca Augusta eröffnet werden.

Das Jubiläumsjahr will die Bibliothek auch mit einem besonderen Exponat feiern: In der großen Sonderausstellung werde das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England, das einst teuerste Buch der Welt, zum ersten Mal seit 2015 wieder gezeigt. Der Codex war 1983 im Auftrag des Landes Niedersachsen für 32,5 Millionen Mark (rund 16,6 Millionen Euro) bei Sotheby’s in London ersteigert worden.

Neben dem Evangeliar zählt das Haus die berüchtigte „Ehebrecherbibel“ und das Tintenfass von Martin Luther zu den herausragenden Schaustücken. Zudem soll im Juli eine Sonderbriefmarke in der Wolfenbütteler Bibliothek präsentiert werden.

