Schöppenstedter IGS wird Teil des Erasmus-Programms

Die IGS Schöppenstedt hatte sich um Fördermittel der EU beworben, um ins Erasmus-Programm aufgenommen zu werden. „Die Hoffnung war groß, aber die Erwartung aufgrund der riesigen Bewerbungszahlen eher gering“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Beworben habe sich die Bildungseinrichtung als „zukunftsorientierte Bildungseinrichtung und Tabletschule mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Inklusion und Verantwortungsbewusstsein“. Nun habe die Integrierte Gesamtschule Schöppenstedt tatsächlich den Zuschlag erhalten und könne Sprachreisen, Schüler-Austausche und europaweite Projekte anbieten.

Eine von 400 Schulen europaweit

Damit sei die Schöppenstedter Schule eine von etwa nur 400 europäischen Schulen. Ob Frankreich, Irland, Italien Spanien, oder England, ob für zwei Tage oder ein ganzes Jahr, ob mit der Schulklasse oder als einzelner Austauschschüler und einzelne Austauschschülerin: Es gebe vielfältige Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen, in Europa mobil zu sein. Auch könne im Ausland am Unterricht teilgenommen oder gemeinsam an Projekten gearbeitet werden.

Mit diesem Meilenstein, so die Schule, fängt ein neues Kapital in der internationalen Vernetzung der Schöppenstedter Einrichtung an. In den nächsten Jahren werde die IGS neue Partnerschulen finden und Sprachreisen sowie andere Projekte anbieten. Hier stünden dann die Schüler im Mittelpunkt.

Das Kennenlernen von anderen Ländern, Sprachen und Kulturen sei wichtig für deren interkulturelle Entwicklung. Auf Sprachreisen entdecke man die Liebe und Lust für Sprachen oftmals erst richtig und auch die Projekte anderer Fächer würden eine große Rolle spielen, die gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und sportlichen Kompetenzen zu vertiefen.

Alle Teilnehmer sollen profitieren

Die Nutzung von iPads verschaffe der IGS Schöppenstedt einen weiteren Vorteil: Projekte und Reisen würden Vor- und Nacherarbeitungsphasen beinhalten, in denen die Schüler miteinander digital in Kontakt kämen und sich kennenlernten – bevor die Reise überhaupt begonnen habe. Im Nachhinein könne der Kontakt dann weitergeführt werden. In jedem Fall gelte: Alle Teilnehmer würden maßgeblich von dem Erasmus-Programm profitieren, denn die Mitarbeit an diesen Projekten sähen sehr gut auch im Lebenslauf aus, vor allem wenn der Beruf oder das Studium auf den Projekten aufbaue.

Die IGS Schöppenstedt zeige damit einmal mehr, dass die Schule eine moderne, offene und zukunftsorientierte Bildungseinrichtung sei. Schon jetzt dürften alle gespannt sein, in welchen Teilen Europas die Schöppenstedter Schüler neue Erfahrungen sammeln werden.

red

