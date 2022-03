Polizeikontrolle Wolfenbüttel: Etwa jedes 6. Fahrzeug zu schnell

Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel hat in der vergangenen Woche 580 Fahrzeuge kontrolliert. In Sickte haben Unbekannte zudem eine Rüttelplatte gestohlen.

Die Polizei hat in der vergangenen Woche an verschiedenen Straßen im Bereich Wolfenbüttel kontrolliert. (Symbolbild)

In der vergangenen Woche hat die Polizei Wolfenbüttel „umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen“ an verschiedensten Orten und zu verschiedensten Zeiten im Zuständigkeitsgebiet durchgeführt. So wurde die gefahrenen Geschwindigkeiten zum Beispiel an der der Landesstraße 495 zwischen Adersheim und Halchter, auf der Bundesstraße 79 (Neuer Weg und Leipziger Straße) oder auch an Kreisstraße 2 im Bereich Wendessen kontrolliert.

Von insgesamt 580 kontrollierten Fahrzeugen fuhren 94 zu schnell. Die Wolfenbütteler Polizei erhob 57 Verwarngelder und leitete 37 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Gleichzeitig stellten die Beamten bei den Kontrollen fest, dass 12 Autofahrerinnen und -fahrer ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Auch hier leitete die Polizei entsprechende Verfahren eingeleitet, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Kontrollen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit einhergehend der Reduzierung der Unfallzahlen und der daraus resultierenden Folgen.“ Die Polizei Wolfenbüttel werde weitere Kontrollen durchführen.

Unbekannte stehlen Rüttelplatte in Sickte

Unbekannte Täter haben im Neubaugebiet in Sickte an der Salzdahlumer Straße eine Rüttelplatte gestohlen. Das Gerät war auf einem Baugrundstück abgestellt und ist etwa 8000 Euro wert. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmittag, 13.30 Uhr, an.

Wie der Abtransport der über 500 Kilogramm schweren Maschine erfolgt ist, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 an.

red

