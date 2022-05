Wolfenbütteler Kinder werden für die 5. Klassen angemeldet

Wolfenbüttel. Schüler können von Montag an in Wolfenbüttel für die weiterführenden Schulen angemeldet werden. Die Zeiten wurden ausgeweitet auf drei Tage.

Eltern können ihre Kinder vom heutigen Montag, 16. Mai, an für die 5. Klassen in den weiterführenden Schulen im Landkreis Wolfenbüttel anmelden. Allerdings mit einigen Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren, wie es in der Mitteilung heißt. Wegen der Corona-Pandemie änderten sich in den Gymnasien, den Integrierten Gesamtschulen (IGS) und in der Oberschule Sickte die gewohnten Abläufe. Die Anmeldezeiten wurden hier von zwei auf drei Tage ausgeweitet, vom 16. Mai bis 18. Mai.

Damit nicht zu viele Personen gleichzeitig für die Anmeldungen zusammenkommen, finden die Anmeldungen in den Gymnasien und den Gesamtschulen gestaffelt nach den Nachnamens des Kindes statt, heißt es.

Formulare sollten schon vorab ausgefüllt werden

Die weiterführenden Schulen empfehlen, die nötigen Formulare von den Internetseiten der Schulen runterzuladen und bereits zur Anmeldung ausgefüllt mitzubringen. Es wird gebeten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen sowie einen eigenen geeigneten Mund-Nase-Schutz. Neben dem ausgefüllten Anmeldeformular werden folgende Unterlagen benötigt: Halbjahreszeugnis des Schuljahres 2021/2022 im Original sowie eine Kopie, Geburtsurkunde des Kindes; gegebenenfalls eine Sorgerechtserklärung, Ausweise der sorgeberechtigten Personen, bei Zuzug aus anderen Landkreisen eine Meldebescheinigung, Impfausweis (oder Bescheinigung über die erfolgte Masernimpfung), falls vorhanden: Verfügung über die Festsetzung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs. Die Unterschriften der sorgeberechtigten Personen sind ebenfalls erforderlich (schriftliche Vollmacht, falls ein Sorgeberechtigter verhindert ist).

Nachmeldetermine sind am 23. und 24. Mai

Die Nachmeldetermine für alle Schulformen (außer IGS Wallstraße, Henriette-Breymann-Gesamtschule und IGS Schöppenstedt) finden ohne Staffelungen am Montag und Dienstag, 23. und 24. Mai, jeweils von 8 bis 12 Uhr statt.

Infos sind auch den Internetseiten der jeweiligen Schulen zu entnehmen.

red

