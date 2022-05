Betrunkener Autofahrer rammt Poller im Landkreis Wolfenbüttel

Schöppenstedt. Der 19-Jährige war am Samstag in Schöppenstedt von der Fahrbahn abgekommen. Außerdem: Ein Unbekannter hat in Sickte Bargeld aus zwei Autos gestohlen.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Schöppenstedt mit mehreren Begrenzungs-Pollern auf dem Fußweg kollidiert.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige in der Südstraße von der Fahrbahn abgekommen. Als die Polizisten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der junge Autofahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

Daraufhin wurde der Führerschein des Schöppenstedters sichergestellt. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der entstandene Schaden beträgt rund 2800 Euro.

Unbekannter zerschlägt Fensterscheiben von zwei Autos

Ein Unbekannter hat in Sickte Bargeld aus zwei Autos gestohlen. Wie die Polizei berichtet, kam es am Sonntagmorgen in der Straße Am Bache zu den Einbrüchen.

Der Täter zerschlug die hinteren Scheiben der Autos und gelangte so ins Fahrzeuginnere, wo er Bargeld im jeweils niedrigen zweistelligen Bereich entwendete. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf rund 1000 Euro.

Nach der Tat entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Täterhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

red

