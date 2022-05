Diebe klauen Gullideckel und Blumenkübel aus Kirche in Vahlberg

Diebstahl in Cremlingen: Unbekannte Täter sind in ein Fabrikgebäude eingebrochen.

Vom Gelände der Kirche an der Klein Vahlberger Straße in Berklingen (Vahlberg) haben unbekannte Täter einen Blumenkübel und einen Gullideckel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat bereits am Wochenende zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Es entstand ein Schaden von annähernd 100 Euro. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332 9465440.

Täter dringen in Cremlinger Fabrikgebäude ein

Zu einem Einbruch ist es in der Straße „Im Rübenkamp“ in Cremlingen gekommen. Nach Polizei-Berichten drangen unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Fabrikgebäude ein und hebelten dafür ein Fenster auf. Mehrere Räume wurden durchsucht, auch an einem Tresor machten sich die Diebe zu schaffen.

Die Täter erbeuteten Bargeld und einen Kaffeevollautomaten und verursachten einen Schaden in mindestens mittlerer vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer (05306) 932230 entgegen.

