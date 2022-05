In Wolfenbüttel und Destedt werden Einbrüche versucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter in der Straße am Anger in Wolfenbüttel die Eingangstür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufgedrückt. Es wurde laut Polizei nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt um die 200 Euro.

Auch in Destedt wird ein Einbruch versucht

Auch in Destedt drangen Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde im unverschlossenen Kellerraum am frühen Samstagmorgen eine Leiter mitgenommen und an eine Hauswand gestellt, um ein höher gelegenes Fenster zu erreichen. Durch das Aufhebeln des Fensters wurde die Alarmanlage ausgelöst und die Täter flohen. Der Schaden beträgt um die 250 Euro.

red

