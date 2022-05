Eiscafé Martini in Wolfenbüttel: Darum ist das Eis hier beliebt

Das Eiscafé Martini gehört zu den Lieblings-Eisdielen der Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler.

Die Familie Marcovecchio verkauft seit über 30 Jahren Eis in der Lessingstadt

Stammkunden kommen auch aus Peine, Salzgitter, Hannover und Braunschweig.

Im Eiscafé Martini in Wolfenbüttel hält die italienische Familie Marcovecchio zusammen: Vater und Inhaber Giovanni sowie Sohn Alessio produzieren Eis, Tochter Ilaria bedient die Gäste. Unterstützung bekommen sie jeweils von ihren Partnerinnen und Partnern – ein echter Familienbetrieb eben. Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern, denn bald wollen Giovannis Kinder das Eiscafé komplett übernehmen.

Was sind Ihre liebsten Eisdielen und Eiscafés in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel? Wir haben gefragt, Sie haben geantwortet: Viele Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler lieben das Eis im Eiscafé Martini. Die Eisdiele ist nach dem Mädchennamen der Ehefrau von Giovanni Marcovecchio benannt.

Darum lieben unsere Leserinnen und Leser das Eiscafé Martini in Wolfenbüttel

Vor allem der schnelle Service soll bei den Kundinnen und Kunden beliebt sein. Foto: Celine Wolff

Unweit der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis, des Holzmarktes und des Filmpalastes hat sich die Familie Marcovecchio ein kleines aber feines Eiscafé errichtet. Kundinnen und Kunden sitzen direkt an der Straße, genießen ihre verschiedensten Eisbecher und unterhalten sich. Einige kommen regelmäßig – teilweise sogar täglich – ins Eiscafé Martini, sind Stammkunden, andere treffen sich dort mit Bekannten, wenn sie ihre Heimat besuchen. So auch Iris Schott, die ihren Eisbecher bei Sonnenschein direkt vorm Eiscafé genießt: „Das Eiscafé ist ein bekannter Ort, und das Eis schmeckt hier einfach lecker!“

Diese Meinung teilen auch unsere Leserinnen und Leser. So schreiben Eisliebhaber: „Italienisches Eis in Vollendung aus eigener Herstellung. Einfach perfekt! Die Sitzplätze sind ohnehin meistens belegt, weil hier auch alles andere rundum passt. Die Herzlichkeit den Gästen gegenüber ist angenehm und trägt sicherlich zur Beliebtheit bei.“

Ein anderes Paar schreibt: „Das Eis ist cremig, zergeht auf der Zunge, die Eisbecher werden liebevoll zubereitet, und die Mitarbeiter sind zu jeder Tageszeit immer nett und freundlich.“ Viele Stammkunden kommen aus Salzgitter, Peine, Hannover, Braunschweig.

Familie Marcovecchio lebt die Eis-Tradition weiter: Sie stellen Eis selbst her

„Eis zu verkaufen, bedeutet immer Freude“, betont Ilaria Marcovecchio. Bereits seit 1989 Jahren verkauft die Familie Eis. Seit 1996 sind sie im Laden an der Langen Straße in Wolfenbüttel ansässig. Die Arbeit steckt im Blut der Marcovecchios. In Bad Lauterberg im Harz hat Ilaria Marcovecchios Tante auch ein Eiscafé namens Martini, ihr Onkel verkauft Eis in Helmstedt und ihr Cousin in Salzgitter-Gebhardshagen. Schon Ilaria Marcovecchios Urgroßeltern und Großeltern hatten Eisdielen in Deutschland.

„Ich finde es super, dass unser Eis so beliebt ist“, sagt Ilaria Marcovecchio. Und weiter: „Mein Vater steckt seit über 30 Jahren so viel hier rein an Liebe.“ Das Eis stelle er nach alter Tradition selbst her. Um 5 Uhr morgens beginnt für Giovanni der Tag. Gemeinsam mit Ilarias Bruder Alessio breitet er dann das ganze Eis bis 12 Uhr zu – insgesamt über 36 Eissorten stehen in den Rezeptbüchern der Familie. „Jeder Kunde hat seinen eigenen Geschmack“, sagt Ilaria.

Vor allem die klassischen Sorten wie Erdbeere, Vanille, Schokolade und Stracciatella sind bei der Kundschaft beliebt. Die Marcovecchios haben aber auch spektakuläre Eissorten wie Mango, Snickers, Nutella oder Raffaelo im Sortiment. Inspirationen holen sie sich aus dem Internet oder setzen eigene Geschmacksvorstellungen in die Realität um.

Eiscafé Martini: Junges Team, schnelle Bedienung und frische Produkte

Und was ist das Besondere an der Eisdiele? „Wir sind ein sehr junges Team und bedienen sehr schnell“, sagt Ilaria. Aber auch das Eis sei etwas Besonderes im Eiscafé Martini. „Die Produkte sind ganz frisch. Es gibts nichts Gekauftes. Man schmeckt die Qualität heraus.“

