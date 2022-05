Unbekannte haben in der vergangenen Woche einen Baum an einer Stempelstation bei Isingerode gefällt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Polizei Wolfenbüttel Vandalismus in Schladen: Unbekannte fällen Baum an Stempelstation

Vandalismus in Insingerode bei Schladen: Unbekannte haben an der Stempelstation „Schwedenschanze“ einen Baum gefällt, der dort zur Verschönerung gepflanzt wurde. Wolfenbüttels Polizei vermutet, dass die Täter das Bäumchen mit einer Axt gefällt haben – und zwar zwischen dem 24. und 31. Mai.

Als Schadenshöhe gibt die Polizei etwa 400 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schladen unter der Telefonnummer (05335) 929660 entgegen.

Wolfenbüttel: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Bei einem Haustürbetrug haben zwei Täter am Montag in Wolfenbüttel Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 600 Euro erbeutet. Gegen 13 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Seniorin. Er gab vor, das Wasser in der Wohnung kontrollieren zu wollen.

Die Frau habe daraufhin den Mann in ihre Wohnung gelassen und mit diesem zusammen die Wasserhähne sowohl in der Küche als auch im Bad betätigt, erklärt Wolfenbüttels Polizei. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Offenbar war während der Begehung eine zweite Person eingedrungen.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit dunklen Augen sowie dunklen, krausen und kurz geschnittenen Haaren. Er sprach akzentfrei Deutsch.

red

