Beifahrer aus Kreis Wolfenbüttel stirbt bei Autobahnunfall

Wolfenbüttel. Auf der A44 in Nordrhein-Westfalen verunglückte ein Wagen aus dem Kreis Wolfenbüttel: Ein Mann starb, die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Bei einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag eine Autofahrerin aus dem Landkreis Wolfenbüttel schwer verletzt worden – ihr Partner starb noch am Unfallort. Das berichtet die Polizei aus Bielefeld.

Gegen 11.45 Uhr war das Paar in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Büren und dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren wechselte die Frau von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. „Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie dabei auf einen Sattelzug auf, der den rechten Fahrstreifen befuhr“, erklärt die Polizei.

Fahrerin aus dem Kreis Wolfenbüttel muss ins Krankenhaus

Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Das Fahrzeug aus dem Kreis Wolfenbüttel musste abgeschleppt werden. Die A44 war mehrere Stunden gesperrt.

