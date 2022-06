Polizei Wolfenbüttel Polizei greift bei „Zielübungen“ mit Waffe in Schöppenstedt ein

Die Polizei in Schöppenstedt wurde durch eine Zeugin auf zwei Personen aufmerksam gemacht: Beide führten eine Schreckschusswaffe mit sich. (Symbolbild)

Schöppenstedt. Die Polizei hat am Dienstag zwei Personen in Schöppenstedt gestellt, die in der Neuen Straße mit einer Schreckschusswaffe hantierten.